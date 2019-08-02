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​С начала года на "Экомапе" указали 1593 свалки, убрали только 285

Уровень обработки заявлений - около 20%.

​С начала года на "Экомапе" указали 1593 свалки, убрали только 285
Фото: Александр Рудоманов

С начала 2019 года через сервис "Экомапа" в Минэкологии поступило 1593 обращения о мусорных свалках. Из них убрали только 285, то есть меньше 20%.

Об этом корреспонденту LB.ua в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Интерактивная карта мусорных свалок по адресу ecomapa.gov.ua была запущена в сентябре 2016 года. Министр Остап Семерак тогда говорил, что в в Украине существует около 30 тысяч мусорных свалок, как постоянных полигонов, так и стихийных. При этом у Министерства была информация только о 2600 из них, поэтому цель сервиса - собрать информацию об остальных.

LB.ua ранее подробно сообщал о том, как убрать мусорную свалку при помощи "Экомапы".

В случае, если свалку не ликвидировали, следует писать обращение в Госэкоинспекцию.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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