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В Киеве установили 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора

Благодаря раздельному сбору уменьшиться количество мусора, который направляют захоронять на полигоны.

В Киеве установили 2,5 тысячи контейнеров для пластика, стекла и бумаги. Около 500 старых и неработающих контейнеров были заменены на новые. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на заместителя мэра Петра Пантелеева.

Фото: kyivcity.gov.ua

«Около трети домов Киева уже сортируют и разделяют мусор. И мы будем расширять эту сеть. Убежден - киевляне поддержат нас и добросовестно будут бросать пластик к пластику, стекло к стеклу, бумагу к бумаге», - сообщил Пантелеев.

Отмечается, что все перевозчики, которые на сегодня работают с муниципалитетом и с коммунальным предприятием «Киевкоммунсервис», поддержали идею внедрения раздельного сбора мусора.

«Ходит миф, что сортировка и переработка мусора - это очень прибыльное дело. Однако на практике видим: эта работа на грани рентабельности. И мы пригласили сюда перевозчиков, в частности, представителей международных компаний, работающих в Киеве, чтобы они рассказали о реальном положении дел в вопросе переработки мусора», - добавил заммэра.

Он также отметил, что благодаря раздельному сбору Киев сможет уменьшить количество мусора, который направляют на захоронение на полигоны, поскольку этот метод утилизации негативно влияет на окружающую среду.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в мае этого года организация "Украина без мусора" повысила свои расценки на сортировку мусора на киевских станциях. Дело в том, что частное предприятие физически не справляется с потоком бумаги, стекла и пластика, который к нему поступает.

Стоимость пакета для сжигания теперь составляет 100 гривен (за большой на 120 литров) и 50 гривен (за маленький до 120 литров).

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