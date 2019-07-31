Силовики считают, что оно предназначалось для терактов.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

На территории одного из заброшенных домов в Новоайдарском районе Луганской области нашли тайник с большим количеством оружия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Силовики считают, что тайник сделали российские боевики "ЛНР" для совершения терактов на подконтрольной территории.

В схроне нашли 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120-мм, которые запрещены минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 3 ручных кумулятивных гранат РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin