Фото: Макс Требухов

Возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой во вторник прошла акция с требованием остановить конкурс на вакантную должность в Высшую квалификационную комиссию судей.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

26 июля Национальное антикоррупционное бюро и Управление спецрасследований Генпрокуратуры обнародовали записи прослушки судей Окружного административного суда Киева. Из них следует, что Денисова по требованию главы ОАСК назначила членом ВККСУ Николая Сироша и уволила члена ВККСУ Андрея Козлова.

На вторник, 30 июля, был назначен конкурс на место уволенного Козлова.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что Денисова обжаловала в ОАСК три протокола Национального агентства по предотвращению коррупции.

По данным следствия, Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" ее провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. В пленках фигурирует фраза "Яйца этой уполномоченной у нас".

Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен член ВККС Козлов и на его место объявили конкурс.