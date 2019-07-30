Кличко назвал заявления Богдана "байками из склепа"

"Все свои "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы".

Мэр Киева Виталий Кличко назвал информацию, озвученную на пресс-конференции руководителем Офиса президента Андреем Богданом, "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов".

Об этом сообщается на официальном сайте Кличко.

"Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента - это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше, - заявил Кличко.

"Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете", - добавил мэр.

Он также заявил ,что киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе.

"А попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление", - добавил Кличко.

Напомним, сегодня, 30 июля, Богдан заявил на пресс-конференции, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой КГГА. Ранее глава ОП пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА.

Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью знаменитых венских соглашений.