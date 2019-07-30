Вместо парада в Киеве состоится "шествие достоинства"

Кроме военных и ветеранов по Крещатику пойдут учителя, врачи и спортсмены.

Офис президента определился с форматом, который заменит традиционный военный парад на День Независимости в Киеве.

Об этом на брифинге во вторник рассказал глава ОПУ Андрей Богдан.

"Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники на центральной улице Киева состоится Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано начать новую традицию чествования лиц, которыми гордится Украина", - заявил Богдан

Планируется, что по Крещатику пройдут представители различных родов войск, а ветераны АТО смогут присоединиться к своим бригадам. Также в шествии будут принимать участие медики, учители, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

"В шествии примут участие президент Владимир Зеленский и руководство государства", - рассказал Богдан.

"Также в центре Киева состоится грандиозный концерт, организацией этого мероприятия занимается один из самых известных украинских режиссеров", - сказал он.

Напомним, в прошлом году на День независимости в Киеве прошел военный парад "Марш новой армии". В нем приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и около 250 единиц военной техники, в том числе 17 основных боевых танков, 40 БМП, БТРов и бронированных машин, более 50 артиллерийских систем, около трех десятков зенитно-ракетных комплексов, в том числе высокоточное ракетное оружие "Ольха". Кроме того, во время парада над Киевом пролетели 29 вертолетов и самолетов.