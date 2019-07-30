Зеленский сменил главу СБУ Черкасской области

Президент Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области Сергея Ходунова.

Об этом говорится в указе №560 на сайте президента.

"Назначить Ходунова Сергея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области”, - говорится в документе.

Указ был опубликован 29 июля. В тот же день Зеленский уволил с должности начальника СБУ области Олега Бойко (указ № 559).

Напомним, Бойко возглавлял облуправление спецслужбы с октября 2015 года.