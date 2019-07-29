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В США стали больше внимания обращать не только на форму, но и на подходы новой украинской власти, - посол

Законопроект Зеленского о новой люстрации насторожил американскую элиту.

В США стали больше внимания обращать не только на форму, но и на подходы новой украинской власти, - посол
Фото: Макс Требухов

После победы нового президента Владимира Зеленского на президентских и парламентских выборах у американских политиков появились надежды, что новая украинская власть может достичь быстрых результатов с учетом монополии президента над парламентом и правительством.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал в интервью Укринформу.

«Впрочем, сейчас больше внимания стали обращать не только на форму, но и на подходы новой украинской власти. Если к форме есть большой интерес в США, то к некоторым конкретным шагам появилось неоднозначное отношение и определенная осторожность в оценках. Поэтому задача властей и дипломатии в США - снять эту настороженность», - сказал Чалый.

По его словам, настороженность у США возникла из-за внесения законопроекта о новой люстрации. «Здесь это фактически восприняли как люстрации людей, которые были на Майдане, воевали в АТО, ветеранов, пришедших на государственные должности в трудные времена, а не только коррумпированных политиков и чиновников. Думаю, в Соединенных Штатах на это будут смотреть дальше внимательно, потому что здесь хорошо помнят авторитарный режим Януковича и очень настороженно воспринимают безосновательные атаки на тех, кто остановил агрессию России и, по сути, сохранил целостность Украины в трудные времена. В Америке очень хорошо разбираются в этих деталях», - сказал посол.

Дипломат считает, что эту настороженность можно снять соответствующими действиями и посланиями и президента Украины, и украинского парламента, и правительства.

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