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От редакции

Уважаемые читатели!

Сегодня на сайте LB.ua был опубликован текст "Московский протест: раскачивание России" о событиях в России (последних митингах в Москве). 

К сожалению, автор текста, пишущий под псевдонимом Андрей Паливода, заимствовал для него готовые куски текста из других СМИ – но без указания источника или оригинального авторства, таким образом выдав их за собственный авторский текст.

Дополнительный анализ предыдущих его статей показал, что ранее Паливода тоже не брезговал использовать чужой труд без указания настоящего авторства.

В связи с этим редакция LB.ua приняла решение: 

- снять упомянутый материал с публикации; 

- дальнейшее сотрудничество с этим автором – прекратить. 

Приносим свои извинения читателям.

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