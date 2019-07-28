Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"

Американский сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки и близкий друг президента США Дональда Трампа, пытается предотвратить введение санкций против газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в публикации The Daily Beast.

По данным издания, 25 июля в комитете Сената по международным отношениям Пол добился отсрочки рассмотрения законопроекта.

Перед заседанием комитета он разослал своим коллегам письмо, в котором он объяснил свою позицию.

В письме, с которым удалось ознакомиться репортерам Daily Beast, говорится, что в этом законопроекте, выдвинутом сенаторами Тедом Крузом и Джинн Шейхин, нечетко прописано, против каких компаний должны вводиться санкции.

"В конечном счете это значит, что мы голосуем вслепую, не понимая, против кого будут вводиться санкции в соответствии с этим законом. Конгресс снова передаст наши полномочия Исполнительной ветви, таким образом лишив нас нашей конституционной обязанности принимать законы", - написал Пол в своем письме.

В то же время он указывает, что санкции напрямую затронут две конкретные компании - одну итальянскую и одну шведскую.

"Воздействие этих санкций ощутят на себе не российские компании, а компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Швеции и Италии, а также их инвесторы", - написал Пол.

Рэнд Пол был одним из двух сенаторов, проголосовавших в 2017 году против закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который позволял вводить санкции против России, Ирана и Северной Кореи. Вторым сенатором стал Берни Сандерс.

Напомним, в конце июня комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который введет целевые санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2".

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.