Несколько человек в России хотят править миром и их не интересует судьба Украины, - Роман Бессмертный

Конечная цель Минского процесса для россиян - ослабление Украины.

Так считает руководитель политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Бессмертный, которое он высказал в интервью LB.ua.

«Их (россиян – ред.) цель очень проста: вывести свою страну на лидирующие позиции во всем мире, используя такую жертву как Украина. И будет Украина существовать, или не будет - это их совершенно не интересует. Они творят себя, для них мы - просто объект роста. А как можно расти? Можно наступить на Украину и тем самым подняться. Можно кусок в Украине забрать - и тем самым вырасти. А можно Украину превратить в поле битвы, на котором соревноваться и устраивать поединок с Европой. Еще можно на территории Украины разжечь конфликт с другими странами и с этого поиметь капитал», - считает Бессмертный.

«Понимаете, несколько человек в России хотят править миром и их не интересует судьба Украины, судьба украинцев и так далее. Поэтому нам надо все это преодолеть, создать себя и отстоять», - добавил он.

Бессмертный скептически относится к возможностям по-хорошему договориться с россиянами. В качестве примера он привел пример, случившийся на переговорах в Минске, где Москва заблокировала обмен пленными. «Да я вас прошу – на заседании в Минске уже была ситуация: украинская сторона дает предложение, представители Луганска и Донецка соглашаются, но русские говорят - «стоп!». Вот вам конкретный пример как с русскими можно договориться», - рассказал он.