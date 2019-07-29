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Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
ГлавнаяМир

Несколько человек в России хотят править миром и их не интересует судьба Украины, - Роман Бессмертный

По-хорошему договориться с россиянами вряд ли возможно.

Несколько человек в России хотят править миром и их не интересует судьба Украины, - Роман Бессмертный
Фото: EPA/UPG

Конечная цель Минского процесса для россиян - ослабление Украины.

Так считает руководитель политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Бессмертный, которое он высказал в интервью LB.ua.

«Их (россиян – ред.) цель очень проста: вывести свою страну на лидирующие позиции во всем мире, используя такую жертву как Украина. И будет Украина существовать, или не будет - это их совершенно не интересует. Они творят себя, для них мы - просто объект роста. А как можно расти? Можно наступить на Украину и тем самым подняться. Можно кусок в Украине забрать - и тем самым вырасти. А можно Украину превратить в поле битвы, на котором соревноваться и устраивать поединок с Европой. Еще можно на территории Украины разжечь конфликт с другими странами и с этого поиметь капитал», - считает Бессмертный.

«Понимаете, несколько человек в России хотят править миром и их не интересует судьба Украины, судьба украинцев и так далее. Поэтому нам надо все это преодолеть, создать себя и отстоять», - добавил он.

Бессмертный скептически относится к возможностям по-хорошему договориться с россиянами. В качестве примера он привел пример, случившийся на переговорах в Минске, где Москва заблокировала обмен пленными. «Да я вас прошу – на заседании в Минске уже была ситуация: украинская сторона дает предложение, представители Луганска и Донецка соглашаются, но русские говорят - «стоп!». Вот вам конкретный пример как с русскими можно договориться», - рассказал он.

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