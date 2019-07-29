В Харькове застрелили мужчину, подозреваемого в заказном убийстве на территории РФ

В Харькове на Молочной улице около полуночи был убит 41-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Около полуночи в понедельник неизвестный человек подошел к жертве, сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся.

По данному факту начато следствие согласно ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

По данным харьковских СМИ, убитым оказался Дмитрий Шкандыба, который в Российской Федерации находился в розыске за убийство. Об этом пишет 057 со ссылкой на источники в правоохранителных органах.

Фото: kommersant.ru

В сентябре 2018 года Шкандыба был объявлен в розыск российскими правоохранительными органами. Он обвинялся в совершении убийства по найму.

По версии следствия, этот человек 14 марта 2018 года расстрелял возле ТЦ "Аврора"в Старом Осколе Белгородской области бизнесмена по имени Константин Васильев. Предприниматель, находившийся в своем Mercedes, получил от стрелявшего с улицы киллера несколько пуль и умер от потери крови.

Убийца после этого бежал в Украину, пишет "Коммерсант".