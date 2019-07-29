​УПЦ МП создала комиссию по вопросам обмена пленными

Синод Онуфрия выступил за обмен "всех на всех".

В воскресенье, 28 июля, в Киве состоялось заседание синода Украинской православной церкви Московского патриархата.

Пресс-служба церкви сообщила, что на нем было принято решение создать комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.

"Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате «всех на всех»", - говорится в решении Синода.

В комиссию вошли архиеписком Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря); епископ Барышевский, викарий Киевской епархии Виктор (Коцаба) и протоиерей Владислав Диханов, председатель Синодального отдела УПЦ МП по социально-гуманитарным вопросам.

Напомним, 17 июля переговорщики в Минске предварительно согласовали обмен пленными по формуле "208 на 69".

69 украинских граждан должны будут отпустить российские боевики "ДНР" и "ЛНР", в обмен они получат 208 человек.