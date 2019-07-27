В УПЦ МП насчитали 300 тыс. участников крестного хода, в МВД - в 10 раз меньше

В крестном ходе Украинской православной церкви Московского патриархата к 1031-летию Крещения Руси участвовали около 300 тыс. человек.

Об этом сообщил митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ МП Митрополит Антоний на брифинге, передает "112 Украина".

"Очень трудно сказать, сколько точно было людей в этом году, но мы видим, что их было гораздо больше, чем в прошлом. Поэтому наши первые подсчеты около 300 тыс. крестоходцев", - сказал митрополит.

По предварительной информации МВД, в массовых мероприятиях, посвященных 1031-летию Крещения Киевской Руси-Украины, приняло участие до 30 тысяч верующих из разных регионов Украины.

"Окончательное количество участников уточняется", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Публичную безопасность граждан в ходе мероприятий обеспечивали 4 тыс. правоохранителей: работники столичной полиции, киевские патрульные, взрывотехники, кинологи, полиция диалога, бойцы Нацгвардии и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Была усилена безопасность в метрополитене. На улицах города дежурили кареты скорой медицинской помощи и пожарные спецмашины.

По состоянию на 16:00 крестный ход верующих УПЦ МП по улицам Киева завершился. Массовые мероприятия прошли без нарушений общественного порядка и провокаций, отмечают в полиции.

Как сообщалось, на выходных в центре Киева перекроют движение из-за проведения массовых мероприятий.

28 июля крестный ход к 1031-летию Крещения Украины-Руси проведет Православная церковь Украины.