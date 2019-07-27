В Киеве начался финальный отбор участников на Игры непокоренных

"Вы часть великой команды - и на поле боя, и в спортивных соревнованиях"

В Киеве в субботу начался финальный этап спортивного тестирования в рамках отбора сборной Украины на Игры непокоренных, которые состоятся в следующем году в Гааге (Нидерланды). В этом году в испытании участвует рекордное количество украинских участников - 170 ветеранов и военнослужащих, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Перед участниками соревнований выступила представительницы этой партии, вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Вы часть великой команды Украина - и на поле боя, и в спортивных соревнованиях".

Как сообщили организаторы, в этом году изменились критерии отбора по рекомендации международного фонда Игр непокоренных. Отныне первостепенными являются не спортивные результаты, а мотивация участников и потенциальное воздействие участия в Играх непокоренных на их реабилитацию после травм и ранений. Поэтому, кроме спортивных испытаний, участников ожидает несколько этапов собеседований с представителями организационного комитета - как на спортивных тестированиях, так и на национальных играх.

Участники прошлогодних сборных присоединились для проекта в качестве менторов и ассистентов тренеров и теперь поддерживают и консультируют спортсменов в ходе испытаний и соревнований.

Финальная часть отбора состоится 8 сентября в Киеве - тогда и будет определен состав сборной Украины.

Игры непокоренных - это спортивные соревнования для бойцов, которые получили травмы. Начатые в 2014 году британским принцем Гарри. Украинская сборная впервые приняла участие в Играх непокоренных в 2017 году в Торонто (Канада).

Благотворительный Фонд Порошенко является партнером сборной Украины на Играх непокоренных 2020 года, в частности обеспечивает поддержку национального отбора, подготовку и участие национальной сборной в финальной части соревнований, которые состоятся в Гааге.