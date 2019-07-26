Сборная Украины сохранила место в Топ-25 рейтинга ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в Топ-25, сообщается на официальном сайте организации.

В июльском рейтинге наша национальная сборная находится на 25 месте. По сравнению с предыдущим рейтингом, который был опубликован 14 июня, сборная Украины потеряла одну позицию.

А возглавляют рейтинг бронзовые призеры Чемпионата мира-2018 бельгийцы.

Чемпионы последнего ЧМ – французы занимают третью строчку рейтинга.

А между ними расположились победители Копа Америка-2019 – бразильцы.

1. Бельгия 1746 очка

2. Бразилия 1726

3. Франция 1718

4. Англия 1652

5. Уругвай 1637

6. Португалия 1631

7. Хорватия 1625

8. Колумбия 1622

9. Испания 1617

10. Аргентина 1610

25. УКРАИНА 1513

35. Сербия 1477

91. Люксембург 1265

130. Литва 1101

Напомним, соперниками подопечных Андрея Шевченко в отборочном цикле Евро-2020 являюся команды Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы.