Сборная Украины сохранила место в Топ-25 рейтинга ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в Топ-25, сообщается на официальном сайте организации.
В июльском рейтинге наша национальная сборная находится на 25 месте. По сравнению с предыдущим рейтингом, который был опубликован 14 июня, сборная Украины потеряла одну позицию.
А возглавляют рейтинг бронзовые призеры Чемпионата мира-2018 бельгийцы.
Чемпионы последнего ЧМ – французы занимают третью строчку рейтинга.
А между ними расположились победители Копа Америка-2019 – бразильцы.
- 1. Бельгия 1746 очка
- 2. Бразилия 1726
- 3. Франция 1718
- 4. Англия 1652
- 5. Уругвай 1637
- 6. Португалия 1631
- 7. Хорватия 1625
- 8. Колумбия 1622
- 9. Испания 1617
- 10. Аргентина 1610
- 25. УКРАИНА 1513
- 35. Сербия 1477
- 91. Люксембург 1265
- 130. Литва 1101
Напомним, соперниками подопечных Андрея Шевченко в отборочном цикле Евро-2020 являюся команды Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы.