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Сборная Украины сохранила место в Топ-25 рейтинга ФИФА

Наша команда занимает 25-ю позицию.

Сборная Украины сохранила место в Топ-25 рейтинга ФИФА
Сборная Украины
Фото: ФФУ

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в Топ-25, сообщается на официальном сайте организации.

В июльском рейтинге наша национальная сборная находится на 25 месте. По сравнению с предыдущим рейтингом, который был опубликован 14 июня, сборная Украины потеряла одну позицию.

А возглавляют рейтинг бронзовые призеры Чемпионата мира-2018 бельгийцы.

Чемпионы последнего ЧМ – французы занимают третью строчку рейтинга.

А между ними расположились победители Копа Америка-2019 – бразильцы.

  • 1. Бельгия 1746 очка
  • 2. Бразилия 1726
  • 3. Франция 1718
  • 4. Англия 1652
  • 5. Уругвай 1637
  • 6. Португалия 1631
  • 7. Хорватия 1625
  • 8. Колумбия 1622
  • 9. Испания 1617
  • 10. Аргентина 1610
  • 25. УКРАИНА 1513
  • 35. Сербия 1477
  • 91. Люксембург 1265
  • 130. Литва 1101

Напомним, соперниками подопечных Андрея Шевченко в отборочном цикле Евро-2020 являюся команды Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы.

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