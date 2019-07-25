Экс-игрок "Ливерпуля" требует от WADA 13 млн фунтов из-за ошибки в допинг-пробах

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако подал в суд на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с целью получить 13 млн фунтов из-за ошибки, допущенной в допинг-пробах, сообщает The Telegraph.

Именно в такую сумму оценил француз ущерб, нанесенный его имиджу.

Напомним, что весной 2016 года одна из допинг-проб Сако, выступающего на тот момент за "Ливерпуль", показала наличие жиросжигающего препарата, в результате чего он пропустил финал Лиги Европы против "Севильи" (1:3), а также не был включен в заявку сборной Франции на домашний чемпионат Европы-2016.

Позже Сако был оправдан, а дисциплинарный комитет УЕФА заявил, что найденный у Мамаду жиросжигающий препарат не входит в список запрещенных.