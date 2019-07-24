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Владимир Кличко планирует вмешаться в ситуацию с избиением матери его ребенка бойфрендом, - СМИ

Владимир Кличко пришел в ярость.

Владимир Кличко планирует вмешаться в ситуацию с избиением матери его ребенка бойфрендом, - СМИ
Владимир Кличко
Фото: Boxing Scene

Владимир Кличко планирует в ближайшее время навестить бывшую возлюбленную и мать его ребенка Хайден Панеттьери, сообщает RadarOnline.

Слухи о скандальных отношениях Хайден, в которых американская актриса не единожды подверглась физическому насилию со стороны ее нынешнего бойфренда, дошли до ее бывшего гражданского мужа, отмечает издание.

Как сообщает источник из окружения экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, Кличко-младший пришел в ярость и решил вмешаться в ситуацию.

"Владимир пришел в ярость, когда узнал об одном. Они могут находится в нескольких милях друг от друга, воспитывая общего ребенка, но он никогда не будет стоять в стороне от того, кто причинил вред матери его ребенка", - цитирует издание знакомого с ситуацией источника.

Также сообщается, что Владимир вышел на связь с Хайден еще в мае, когда появились первые слухи о том, что бойфренд американки – Брайан Хикерсон поднимает на нее руку. Теперь же Кличко планирует в ближайшее время посетить Америку, чтобы убедиться в том, что с матерью его дочери все в порядке.

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