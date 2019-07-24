Фото: marca.com Марко Асенсио

Хавбек мадридского "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио во время поединка Международного кубка чемпионов против "Арсенала" (2:2, по пенальти 3:2) в безобидной игровой ситуации получил серьезную травму и был вынужден покинуть поле на носилках.

A close look at Asensio's injury that may force Zidane to eat his own words and keep Gareth Bale... pic.twitter.com/B5eIRFeEww — Douglas (@iamdouglaseze) 24 июля 2019 г.

По предварительным данным, после первого медицинского осмотра установлен диагноз разрыва крестообразных связок, сообщает Marca.

Футболист скорее всего пропустит весь нынешний сезон, отмечает издание.

Стоит добавить, что в матче против "канониров" "королевский клуб" к перерыву проигрывал 0:2 – голы забили Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Однако в дебюте второго тайма футболисты "Реала" всего в течение двух минут сумели счет сравнять. И именно Асенсио забил за "бланкос" второй гол – первый на счету опального Гарета Бэйла.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных.