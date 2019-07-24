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Один из лидеров "Реала" получил тяжелую травму и может пропустить весь сезон

Марко Асенсио порвал связки колена.

Марко Асенсио
Фото: marca.com
Марко Асенсио
Хавбек мадридского "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио во время поединка Международного кубка чемпионов против "Арсенала" (2:2, по пенальти 3:2) в безобидной игровой ситуации получил серьезную травму и был вынужден покинуть поле на носилках.

По предварительным данным, после первого медицинского осмотра установлен диагноз разрыва крестообразных связок, сообщает Marca.

Футболист скорее всего пропустит весь нынешний сезон, отмечает издание.

Стоит добавить, что в матче против "канониров" "королевский клуб" к перерыву проигрывал 0:2 – голы забили Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Однако в дебюте второго тайма футболисты "Реала" всего в течение двух минут сумели счет сравнять. И именно Асенсио забил за "бланкос" второй гол – первый на счету опального Гарета Бэйла.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных.

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