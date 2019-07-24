A close look at Asensio's injury that may force Zidane to eat his own words and keep Gareth Bale... pic.twitter.com/B5eIRFeEww— Douglas (@iamdouglaseze) 24 июля 2019 г.
По предварительным данным, после первого медицинского осмотра установлен диагноз разрыва крестообразных связок, сообщает Marca.
Футболист скорее всего пропустит весь нынешний сезон, отмечает издание.
Стоит добавить, что в матче против "канониров" "королевский клуб" к перерыву проигрывал 0:2 – голы забили Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Однако в дебюте второго тайма футболисты "Реала" всего в течение двух минут сумели счет сравнять. И именно Асенсио забил за "бланкос" второй гол – первый на счету опального Гарета Бэйла.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных.