Китайский пловец Сунь Ян снова оказался в центре скандала на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

После победы азиатского пловца на дистанции 200 м вольным стилем, британец Данкан Скотт, разделивший "бронзу" с россиянином Мартином Малютиным, отказался жать руку Суню и делать с ним фото на пьедестале почета.

Поведение соперника вывело из себя китайца, который что-то начал кричать в адрес Скотта, при этом яростно жестикулируя.

Sun Yang sale sul podio e insulta il britannico Duncan Scott, giunto 3°, reo di non avergli stretto la mano! Fino a quando il nuoto dovrà sorbirsi le bizze di questo pazzo? pic.twitter.com/PohjLPQFVk — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) 23 июля 2019 г.

После исполнения национального гимна Ян не успокоился и снова что-то пытался сказать британцу.

При этом Скотт пожал руки другим участникам церемонии награждения – россиянину и серебряному призеру, японцу Кацухиро Мацумото. На нападки китайского пловца он не реагировал - в отличие от зрителей, которые бурно свистели во время награждения чемпиона.

Sun Yang gets in bronze medalist Duncan Scott's face after the 200m freestyle medal ceremony (Sun won gold after Lithuanian Danas Rapsys was DQed for a false start). Scott and Sun did not appear to shake hands, and Sun shouted in Scott's direction earlier in the ceremony. pic.twitter.com/0ilhiSorqt — Nick Zaccardi (@nzaccardi) 23 июля 2019 г.

Уточним, что китаец в заплыве приплыл вторым, но литовца Данаса Рапсиса дисквалифицировали из-за фальстарта.

Заметим, данный инцидент - уже второй с участием Сунь Яна на чемпионате мира. Ранее австралиец Мак Хортон аналогичным образом бойкотировал церемонию награждения на дистанции вдвое длиннее, которую также выиграл Ян.

При награждении организаторы, не сразу распознавшие протест со стороны австралийца, попросили Мака занять вторую ступень на пьедестале. На что Хортон отрицательно покачал головой - медаль ему вручали за пьедесталом.

Напомним, на чемпионате Китая-2014 Ян сдал положительную пробу на стимулятор триметазидин.

При этом трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион и рекордсмен мира на дистанции 1500 метров получил дисквалификацию всего на три месяца, причем Антидопинговое агентство страны сообщило об этом почему-то только после ее истечения.

А в феврале этого года он демонстративно разбил молотком пробирку со своей пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они, якобы, неправильно оформили документы для внеплановой проверки.