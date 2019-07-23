Китайский клуб предложил игроку "Реала" трансфер с зарплатой 1 млн фунтов в неделю, - СМИ

Сага с Гаретом Бэйлом в самом разгаре.

Вингер "Реала Гарет Бэйл" может перебраться на Дальний Восток, где китайский клуб "Цзянсу Сунин" предложил рекордсмену по забитым за сборную Уэльса голам контракт, по которому он будет получать 1 млн фунтов в неделю, сообщает The Sun со ссылкой на китайские медиа.

В тоже время столичный клуб "Бэйцзин Гоань" готов предложить Гарету зарплату в размере "всего" 600 тыс. фунтов в неделю, отмечает издание.

Накануне главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подтвердил, что валлиец "близок к тому, чтобы покинуть "Сантьяго-Бернабеу" после того, как Бэйл отказался выходить на поле в матче Международного кубка чемпионов против "Баварии" (1:3).