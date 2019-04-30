Ведущий игрок "Реала" отказался садиться в клубный автобус после поражения в чемпионате Испании

По всей видимости, дни Гарета Бэйла на "Сантьяго Бернабеу" сочтены.

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл стал единственным игроком, который отказался ехать с командой на тренировочную базу "Вальдебебас" после выездного поражения в матче 35-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:1), сообщает Football Espana.

Вместо этого игрок сборной Уэльса отправился в аэропорт на автомобиле и покинул Мадрид на частном самолете, уточняет издание.

После поединка наставник "бланкос" Зинедин Зидан заявил, что он не уверен в том, насколько Бэйл сфокусирован на команде.

В текущем сезоне 29-летний Гарет провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 ассистов.