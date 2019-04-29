В рамках предпоследнего тура английского Чемпионшипа "Лидс" принимал "Астон Виллу".
Матч завершился вничью 1:1.
Однако уникальность матча на "Элланд Роуд" заключалась в том, как команды забивали свои голы.
На 72-й минуте "Лидс" открыл счет после удара поляка Матеуша Клиха, однако в это время на газоне лежал один из игроков "Виллы", и решение хозяев продолжить игру, идущее в разрез принципам фэйр-плей, вызвало негодование гостей, из-за чего на поле произошла драка "стенка на стенку".
По ее итогам красную карточку получил полузащитник "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази.
The most controversial goal of the season, bar NONE! 😲— Soccer AM (@SoccerAM) 28 апреля 2019 г.
Leeds United score whilst Aston Villa's Jonathan Kodjia is down injured ￼🤕
A mass brawl kicks off! 👊
Anwar El Ghazi gets sent off 🔴 pic.twitter.com/BHbLhr2uGb
После этого на авансцену вышел главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса.
Аргентинский специалист дал указание своим игрокам позволить сопернику забить ответный гол без сопротивления.
В результате разыграв мяч с центра поля, полузащитник гостей Альберт Адома забил, наверное, самый легкий мяч в своей карьере - в пустые ворота.
The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲— Soccer AM (@SoccerAM) 28 апреля 2019 г.
Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯
￼ pic.twitter.com/hzoiH4oRBR
Пикантность ситуации добавляет тот факт, что "Лидс" и "Астон Вилла" занимают, соответственно, третье и пятое место в турнирной таблице. И вполне вероятно смогут встретиться в финальном матче за право выиграть на следующий год путевку в Английскую Премьер-Лигу.
Добавим, это право уже завоевали "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед", занявшие первые два места.