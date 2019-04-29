В рамках предпоследнего тура английского Чемпионшипа "Лидс" принимал "Астон Виллу".

Матч завершился вничью 1:1.

Однако уникальность матча на "Элланд Роуд" заключалась в том, как команды забивали свои голы.

На 72-й минуте "Лидс" открыл счет после удара поляка Матеуша Клиха, однако в это время на газоне лежал один из игроков "Виллы", и решение хозяев продолжить игру, идущее в разрез принципам фэйр-плей, вызвало негодование гостей, из-за чего на поле произошла драка "стенка на стенку".

По ее итогам красную карточку получил полузащитник "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази.

The most controversial goal of the season, bar NONE! 😲



Leeds United score whilst Aston Villa's Jonathan Kodjia is down injured ￼🤕

A mass brawl kicks off! 👊

Anwar El Ghazi gets sent off 🔴 pic.twitter.com/BHbLhr2uGb — Soccer AM (@SoccerAM) 28 апреля 2019 г.

После этого на авансцену вышел главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса.

Аргентинский специалист дал указание своим игрокам позволить сопернику забить ответный гол без сопротивления.

В результате разыграв мяч с центра поля, полузащитник гостей Альберт Адома забил, наверное, самый легкий мяч в своей карьере - в пустые ворота.

The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲



Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯

￼ pic.twitter.com/hzoiH4oRBR — Soccer AM (@SoccerAM) 28 апреля 2019 г.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что "Лидс" и "Астон Вилла" занимают, соответственно, третье и пятое место в турнирной таблице. И вполне вероятно смогут встретиться в финальном матче за право выиграть на следующий год путевку в Английскую Премьер-Лигу.

Добавим, это право уже завоевали "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед", занявшие первые два места.