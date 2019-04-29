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Игроки "Лидса" спровоцировали драку, забив гол с нарушением фэйр-плей, а затем дали забить сопернику без сопротивления

Джентльменский поступок прошел через тернии.

Игроки "Лидса" спровоцировали драку, забив гол с нарушением фэйр-плей, а затем дали забить сопернику без сопротивления
Фото: EPA/UPG

В рамках предпоследнего тура английского Чемпионшипа "Лидс" принимал "Астон Виллу".

Матч завершился вничью 1:1.

Однако уникальность матча на "Элланд Роуд" заключалась в том, как команды забивали свои голы.

На 72-й минуте "Лидс" открыл счет после удара поляка Матеуша Клиха, однако в это время на газоне лежал один из игроков "Виллы", и решение хозяев продолжить игру, идущее в разрез принципам фэйр-плей, вызвало негодование гостей, из-за чего на поле произошла драка "стенка на стенку".

По ее итогам красную карточку получил полузащитник "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази.

 

После этого на авансцену вышел главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса.

Аргентинский специалист дал указание своим игрокам позволить сопернику забить ответный гол без сопротивления.

В результате разыграв мяч с центра поля, полузащитник гостей Альберт Адома забил, наверное, самый легкий мяч в своей карьере - в пустые ворота.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что "Лидс" и "Астон Вилла" занимают, соответственно, третье и пятое место в турнирной таблице. И вполне вероятно смогут встретиться в финальном матче за право выиграть на следующий год путевку в Английскую Премьер-Лигу.

Добавим, это право уже завоевали "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед", занявшие первые два места.

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