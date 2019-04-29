Дисквалифицированный за допинг олимпийский чемпион угрожает использовать оружие, если у него отберут медали

Олимпийский чемпион Пекина-2008 и трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 метров, кениец Асбел Кипроп заявил, что готов применить оружие, если ИААФ попробует у него отобрать медали, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее он был дисквалифицирован на 4 года из-за допинга.

По его словам, его пробу подменил антидопинговый офицер, требовавший взятку.

"Умоляю службу национальной полиции немедленно меня отстранить. Прежде, чем я использую оружие, чтобы восстановить справедливость. ИААФ, приходи и попробуй забрать свои медали", - цитирует Кипропа издание, ссылаясь на Твиттер спортсмена.