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Порошенко согласился сдать анализы представителям VADA

Допинг-тест организовал Владимир Кличко на "Олимпийском".

Порошенко согласился сдать анализы представителям VADA
Петр Порошенко сдает кровь на НСК "Олимпийский"
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко сегодня во второй половине сдаст анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Порошенко пойдет на "Олимпийский" в обозначенное Владимиром Кличко время", - рассказали в Администрации президента Украины.

Ранее в среду украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15:00 и 18:00 и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он на совместной пресс-конференции с представителями VADA в среду.

Напомним, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр. "Кандидаты должны пройти обязательно медицинскую экспертизу, чтобы показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов... Стране нужен здоровый президент", - заявил тогда Зеленский.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории, собственник которой является его сторонником. Врач, непосредственно бравший анализы у Зеленского, снимался в его сериале "Сваты".

В тот же день Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля.

Комментируя происходящее, Владимир Кличко заявил, что столь быстрое получение результатов не является возможным и предложил кандидатам пройти тест, который проходят профессиональные спортсмены. Зеленский заявил, что больше не будет сдавать анализы.

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