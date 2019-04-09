Порошенко назначил Кривоноса главой комиссии, которую ранее возглавлял Гладковский

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Петр Порошенко назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что соответствующий указ №114/2019 "Об изменении в персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля" президент подписал во вторник.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее эту должность занимал первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

Кривонос - первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил. Он был кандидатом в президенты, но 6 марта снял свою кандидатуру в пользу Порошенко. 12 марта Порошенко официально представил Кривоноса как заместителя секретаря СНБО.

Новоназначеннный замсекретаря СНБО пообещал наказать "крыс, ворующих у армии".

Напомним, 25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что сын Олега Гладковского Игорь вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн гривен.

Пока что из всей тройки задержан только Рогоза. Он находится под судом по делу о мошенничестве, не связанному с "Оптимумспецдеталью", и недавно получил новое подозрение в неуплате налогов. Второй фигурант - Виталий Жуков - до недавнего времени не имел статуса и числился как знакомый, который вывел Рогозу на Игоря Гладковского.

Игорь Гладковский называет это расследование фейком, но несмотря на это его отец был уволен с должности первого замсекретаря СНБО.