Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников

Кандидат в президенты взял к себе нескольких известных экс-представителей нынешней власти.

Фото: EPA/UPG

Пресс-служба кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала список экспертов и советников, которые входят в его команду.

По данным пресс-службы, экспертами «Команды Зе!» стали:

Сергей Бабак – эксперт по вопросам образования и науки

Ирина Венедиктова - эксперт по правовым вопросам, в частности конституционализма, развития гражданского общества, права и обязанностей граждан, а также с частного и международного права

Александр Мережко - эксперт по внедрению системы E-government и народовластия

Даниил Гетманцев - эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов и банковского права

Александр Харебин - бывший первый заместитель гендиректора НТКУ, эксперт по вопросам информационной и языковой политики, общественно-политических вопросов

Владимир Шульмейстер - бывший первый замминистра инфраструктуры, эксперт по вопросам транспорта и инфраструктуры

Олег Бондаренко - эксперт по вопросам экологии, правовым вопросам

Руслан Рохов - эксперт по вопросам местного и регионального развития

Вадим Галайчук – юрист

Советники команды:

Айварас Абромавичус – экс-министр экономического развития и торговли Украины (2014-2016).

Александр Данилюк – экс-министр финансов Украины (2016-2018).

Руслан Рябошапка - бывший заместитель министра юстиции Украины, бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (2016-2017).

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов Президента Украины. 7 апреля Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты. Во второй тур вышли Владимир Зеленский с результатом 30,24% и действующий президент Петр Порошенко с 15,95%.

После этого Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". В ответ, Порошенко согласился на дебаты на стадионе и предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте стадиона.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории.

Когда именно состоятся дебаты на Олимпийском – точно неизвестно, поскольку кандидаты еще не договорились о точной дате, поскольку Петр Порошенко предложил провести дебаты 14 апреля, а Зеленский – 19 апреля. Но при этом известно, что 19 апреля должны состоятся официальные теледебаты в студии Национальной общественной телекомпании Украины.