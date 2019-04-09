Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников

Пресс-служба кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала список экспертов и советников, которые входят в его команду.
По данным пресс-службы, экспертами «Команды Зе!» стали:
- Сергей Бабак – эксперт по вопросам образования и науки
- Ирина Венедиктова - эксперт по правовым вопросам, в частности конституционализма, развития гражданского общества, права и обязанностей граждан, а также с частного и международного права
- Александр Мережко - эксперт по внедрению системы E-government и народовластия
- Даниил Гетманцев - эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов и банковского права
- Александр Харебин - бывший первый заместитель гендиректора НТКУ, эксперт по вопросам информационной и языковой политики, общественно-политических вопросов
- Владимир Шульмейстер - бывший первый замминистра инфраструктуры, эксперт по вопросам транспорта и инфраструктуры
- Олег Бондаренко - эксперт по вопросам экологии, правовым вопросам
- Руслан Рохов - эксперт по вопросам местного и регионального развития
- Вадим Галайчук – юрист
Советники команды:
- Айварас Абромавичус – экс-министр экономического развития и торговли Украины (2014-2016).
- Александр Данилюк – экс-министр финансов Украины (2016-2018).
- Руслан Рябошапка - бывший заместитель министра юстиции Украины, бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (2016-2017).
Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов Президента Украины. 7 апреля Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты. Во второй тур вышли Владимир Зеленский с результатом 30,24% и действующий президент Петр Порошенко с 15,95%.
После этого Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". В ответ, Порошенко согласился на дебаты на стадионе и предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте стадиона.
5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории.
Когда именно состоятся дебаты на Олимпийском – точно неизвестно, поскольку кандидаты еще не договорились о точной дате, поскольку Петр Порошенко предложил провести дебаты 14 апреля, а Зеленский – 19 апреля. Но при этом известно, что 19 апреля должны состоятся официальные теледебаты в студии Национальной общественной телекомпании Украины.