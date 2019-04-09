​Кабмин рассмотрит проект указа президента об увольнении Степанова 10 апреля

Кабинет министров получил проект указа президента об увольнении председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и рассмотрит его на заседании 10 апреля.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман.

"Обращение от президента официально поступило в правительство сегодня, и правительство его завтра будет рассматривать", - сказал он во время своего визита в Днепр.

Других деталей Гройсман не сообщил.

Напомним, 8 апреля Петр Порошенко отстранил от должности главу Одесской ОГА Степанова и временно возложил исполнение обязанностей председателя на Сергея Паращенко. Указ от 6 апреля опубликован на сайте президента. Неофициальная информация об отставке Степанова появилась в СМИ накануне вечером, увольнение якобы должно состояться 10 апреля после представления Кабинета министров.

Степанов заявил, что не согласен с решением президента и "никаких заявлений (об отставке, - ред.) не писал и писать не планирует".

Степанов стал губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он пять лет был директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".