Шевченковский суд перенес заседание о продлении отстранения от должности для Мангера

Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства о продлении срока отстранения с должности председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера. Заседание перенесено на неопределенный срок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря судебного заседания.

Заседание должно было начаться в 11:45, однако адвокаты подали ходатайство об отложении заседания из-за болезни Мангера и его пребывание в реанимации. Прокурор заявил, что не запросил у стороны обвинения оригинал справки о болезни Мангера, однако к материалам дела копию справки приобщили.

На вопрос о том, настоящая ли справка, прокурор ответил: "я не знаю". Сторона обвинения уверена, что Мангер находится в больнице, поскольку на нем есть электронное средство контроля.

"Там еще судью сменили. Вижу в действиях адвокатов признаки затягивания", - отметил прокурор.

Изначально на рассмотрение дела был назначен судья Дмитрий Мальцев, однако, как удалось узнать, он с понедельника до 12 апреля в командировке. По словам прокурора, на сегодняшнее заседание автораспределением была определена судья Наталья Притула.

Накануне заседание не состоялось по той же причине: адвокаты Мангера заявили, что он находится в реанимации в Херсоне, в тяжелом состоянии.

Напомним, 6 апреля срок отстранения Мангера от должности завершился, и он фактически уже может приступать к выполнению обязанностей.