На Мангера снова надели электронный браслет слежения

Чтобы выехать за пределы города, он должен предупредить следователя.

Полиция надела электронный браслет на Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает РБК-Украина.

"Сегодня после обеда в городе Херсон в райотделе полиция надела Мангеру электронное средство контроля", - рассказал он.

По словам спикера НПУ, любые выезды Мангера за пределы города могут происходить только при условии того, что он предупредит об этом следователя.

Как сообщалось, 11 марта с Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт, но 3 апреля, суд обязал его носить электронный браслет.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. 11 февраля 2019 года обвинение в организации убийства объявили главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн., чиновник вышел под залог и заявил, что будет сотрудничать со следствием.