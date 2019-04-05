НСК "Олимпийский" решил проводить экскурсии в комнаты допинг-контроля за 40-100 гривен

Обновленный маршрут будет доступен с 6 по 15 апреля.

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" решил проводить экскурсии в комнаты медицинского контроля и допинг-контроля.

Об этом сообщается на сайте "Олимпийского".

"НСК «Олимпийский» меняет привычный маршрут экскурсионных туров и предлагает всем гостям стадиона также посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля. Экскурсии проводятся ежедневно (за исключением дней матчей) в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность групповой экскурсии - 1 час. А обновленный маршрут будет доступен только в течение 10 дней: с 6 по 15 апреля.

"Стоимость тура обычная: 40-50 гривен - детский билет; 80-100 гривен - взрослый билет. Воспользуйтесь уникальной возможностью и посетите арену, где творится история Украины!", - отмечается в сообщении.

Напомним, в пятницу утром Петр Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский", после того, как кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил ему провести дебаты на стадионе, а до этого - пройти тест на алкоголь и наркотики. Зеленский сдал анализы в частной лаборатории.

В штабе Порошенко заявили, что Зеленский не выполнил свое обещание пройти медэкспертизу на алкогольную и наркотическую зависимость, а также сообщили, что врач, непосредственно бравший анализы у Зеленского, снимался в его сериале "Сваты"..

Подробнее о том, как кандидаты в президенты сдавали анализы, читайте в материале LB.ua "Бой баночками".