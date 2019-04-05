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​Украинец перешел границу с Польшей задом наперед, чтобы запутать следы

Его задержали польские пограничники.

​Украинец перешел границу с Польшей задом наперед, чтобы запутать следы
Контрольно-пропускной пункт на польско-украинской границе в Медыке, 08 июня 2017.
Фото: EPA/UPG

Польские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался пересечь границу, идя задом наперед.

Об сообщила Госпогранслужба Польши.

Как выяснилось, 31-летнему украинцу отказали во въезде в страну на пропускном пункте в Медике. Он решил пересечь границу незаконно. Для этого он перешел пешком границу с Польшей в "зеленой зоне", идя задом наперед. Таким образом, по его мнению, пограничники должны были бы решить, что он направлялся из Польши в Украину, а не наоборот.

Задержанный рассказал, что направлялся в Германию в поисках работы.

Мужчину передали украинским пограничникам. Ему запретили въезд в Шенгенскую зону на три года.

Напомним, в феврале на границе с Польшей двое мужчин подрались с пограничниками и закрылись в автомобиле.

В прошлом году на границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося, которые, вероятно, использовали контрабандисты.

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