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В зоне ООС за день зафиксировано 6 обстрелов, потерь нет

Боевики трижды применили запрещенное вооружение.

В зоне ООС за день зафиксировано 6 обстрелов, потерь нет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в четверг, 4 апреля, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В течение дня боевики трижды применили оружие, запрещенное минскими договоренностями, все обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, боевики обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов позиции вблизи села Лебединское, из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия - у города Авдеевка, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески. Также зафиксированы обстрелы вблизи Талаковки и Павлополя.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинские военные ответили на обстрелы огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее на этой неделе в зоне ООС погибла волонтер и доброволец Яна Червоная.

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