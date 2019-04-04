Кабмин направил в регионы 500 млн на школьные автобусы и спецтранспорт

Местные органы самоуправления получили из государственного бюджета 500 млн гривен на закупку школьных автобусов и спецтранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Решение о выделении средств принял Кабмин на заседании 3 апреля. Согласно документу, 325 млн грн направлено на покупку школьных автобусов, еще 175 млн - на приобретение специальных автобусов для инклюзивно-ресурсных центров.

Закупка автобусов будет происходить на основе софинансирования с органами местного самоуправления. Города областного значения должны доплатить при закупке автобусов не менее 30% от общей стоимости, для районов и ОТГ - не менее 10% собственных средств. Наиболее льготные условия для сел (поселков), имеющих статус горных населенных пунктов, и на линии соприкосновения - для них соотношение составляет 95% на 5%.

В Минобразования отметили, что за последние три года на закупку школьных автобусов инвестировали более 840 млн гривен.