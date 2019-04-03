В первом квартале госбюджет получил 236,9 млрд гривен

В государственный бюджет в январе-марте 2019 года собрано 236,9 млрд грн, что на 13,4%, или на 28 млрд грн больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

В общий фонд госбюджета в январе-марте 2019 года собрано 141,9 млрд грн налоговых поступлений. Это на 12,5% или на 15,7 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Таможенных платежей поступило 75,6 млрд грн, что на 0,7 млрд грн, или на 1% больше, чем за январь-март 2018 года.

В I квартале 2019 года в сводный бюджет собрано 296,8 млрд грн. Это на 14,2%, или на 37 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года.

Напомним, в 2018 году доходы государственного бюджета Украины составили 928,1 млрд грн - на 17% больше, чем в 2017.

В Национальном банке считают, что ключевые риски выполнения государственного бюджета 2019 года сконцентрированы в части финансирования. Государственный бюджет на 2019 год разработан на основе достаточно консервативного макроэкономического прогноза. Это проявилось в сдержанном росте доходов и расходов по сравнению с фактическими показателями 2018 года (10,6% и 12,8% соответственно).