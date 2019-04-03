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Концерн Toyota опубликует свои патенты на гибридные автомобили

Компания хочет поделиться технологией до того, как мир перейдет на электромобили.

Концерн Toyota опубликует свои патенты на гибридные автомобили
Фото: topnews.com.sg

Японский автоконцерн Toyota выложит в бесплатный доступ свои патенты на технологии гибридных автомобилей, которых насчитывается почти 24 тысячи. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании Шигеки Тераши, пишет Reuters.

Свое решение компания объясняет желанием расширить использование транспортных средств с низким уровнем выбросов до того, как мировая автопромышленность перейдет на электромобили.

"Исходя из большого количества запросов о системах электрификации авто, которые мы получаем от компаний, признающих необходимость популяризации гибридных и других технологий электромобилей, сейчас самое время для сотрудничества", - отметил Тераши.

Автомобили Toyota составляют более 80% рынка "гибридов". Они становятся актуальными в свете ужесточения норм по выбросам углерода в мире, в то время, как переход на полностью электрические автомобили потребует времени из-за высокой стоимости аккумуляторов.

Напомним, первый в мире серийный гибридный автомобиль Prius Toyota создала в 1997 году и продала более 13 млн машин с этой технологией. Она включает в себе обычный бензиновый двигатель и электрический, что позволяет экономить топливо.

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