Цивилизованная неизбежность: как будут регулировать сферу микрокредитов

Вопрос регуляции рынка микрозаймов становится в Украине все актуальнее с каждым годом. Популярные сервисы в сегменте Payday Loan (PDL) завоевывают все больше позиций на украинском рынке, но, как и любому финансовому инструменту, им нужны четкие законодательные рамки, которые будут защищать и клиентов, и сами микрофинансовые организации (МФО).

Сегодня в Украине работает почти 1000 микрофинансовых компаний, и их число растет с каждым месяцем. По итогам 2018 года объем рынка PDL-кредитования в Украине составил 1 млрд долларов. В то же время, средняя процентная ставка в украинских МФО составляет около 600% годовых, а процент невозвратов – около 20%.

Это говорит о том, что индустрию микрофинансирования в Украине ждёт процесс регуляции, который уже успешно прошел целый ряд стран, включая ближайших соседей.

На данном этапе ключевой вопрос – какой государственный орган будет осуществлять регулирования рынка МФО в Украине? Сейчас такие полномочия закреплены за Нацкомфинуслуг, но в Верховной Раде в первом чтении уже принят законопроект №2413а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о консолидации рынка финансовых услуг», более известный как СПЛИТ. Документом, в частности, предусматривается создание на базе Национального банка Украины (НБУ) так называемого мегарегулятора, который будет администрировать как банковский сектор, так и небанковские организации, включая МФО. Пока эта идея вызывает массу споров. Сторонники документа приводят в пример позитивный опыт НБУ по очистке банковского сектора, критики – опасаются, что жесткие меры Нацбанка убьют всю отрасль.

Чем бы ни закончилась эпопея со СПЛИТом, можно ожидать, что одним из первых шагов власти по регуляции станет ограничение предельной процентной ставки. Судя по опыту других стран, которые уже прошли этот процесс, коридор ограничений самых широкий. К примеру, в соседней Польше, максимальную ставку ограничили до 803% годовых, а сумму – скромными 500 долларами. Для сравнения, в Великобритании МФО имеют право выдавать кредит максимум под 292% в год и до 25000 долларов.

На сегодняшний день в Украине очень много компаний практикует выдачу первого кредита под 0,01%, используя его как маркетинговый инструмент для привлечения клиентов. Большие процентные ставки и комиссии начинаются только со второго обращения в компанию. Политика низких требований к заемщикам, львиную долю которых составляют клиенты с плохой кредитной историей, часто критикуется экспертами, но для этой категории людей PDL – единственная возможность получить кредит. Но ситуация меняется, а с ростом доходов населения процент невозвратов неизбежно снизится.

Учитывая тот тренд, что первая десятка МФО уже начала активно готовить к выходу на рынок банковские продукты (такие как долгосрочный кредит), нельзя сказать, что микрофинансовые компании не готовятся к новым правилам игры.

Главное – чтобы правила были одни для всех и не мешали развитию сервиса быстрых кредитов, который уже позитивно оценили миллионы украинцев.