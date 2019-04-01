Операторы системы распределения обязаны отключить предприятие от электроэнергии по заявке "Укринтерэнерго", - Минэнергоугля

Операторы системы распределения станут заложниками, если будет невозможно отключать того или иного потребителя из-за его соцнагрузки, ведь это будут расходы распределительной компании.

Согласно законодательству, поставщик "последней надежды" компания "Укринтерэнерго" может направить операторам системы распределения уведомление о должниках, которых необходимо отключить от поставки электроэнергии, а те, в свою очередь, обязаны отключить. Об этом сообщила генеральный директор директората развития энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец, комментируя ситуацию с невыполнением "Укринтерэнерго" постановления КМУ от 27 марта относительно неотключения от электроэнергии КП "Вода Донбасса", пишет "УНИАН".

"ОСР (оператор системы распределения) в принципе по закону обязаны отключить, так как с момента предупреждения от поставщика "последней надежды" вся поставка потребителю-должнику - это затраты самого ОСР, который не провел отключение, и никто ему их не покроет", - объяснила Ольга Буславец.

По ее словам, операторы системы распределения станут заложниками, если будет невозможно отключать того или иного потребителя из-за его социальной нагрузки, ведь это будут расходы областной распределительной компании. "ОСР таким образом, не отключив должников, из-за недополученных средств не выполнит инвестиционные программы, не оснастит определенным учетом потребителей, чтобы в новой модели рынка потребители могли получить преимущества как по качественной поставке электроэнергии, так и по управлению своими счетами. Эта замороженная ситуация с неплатежами дальше будет усугублять ситуацию финансовых возможностей и технического состояния распределительных компаний", - отметила Ольга Буславец.

\Как ранее сообщалось, появилась информация, что поставщик "последней надежды" компания "Укринтерэнерго" не учла постановления Кабинета министров Украины от 27 марта 2019 года и собирается отключить от электроэнергии коммунальное предприятие "Вода Донбасса".