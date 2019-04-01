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​В Одессе, Днепре и Херсоне завершили отопительный сезон

В Херсоне и Днепре отключили отопление не только в домах, а и в больницах, школах, детсадах.

​В Одессе, Днепре и Херсоне завершили отопительный сезон
Фото: moygrad.kiev.ua

Исполнительные комитеты Херсонского, Одесского и Днепровского городских советов 1 апреля приняли решения завершать отопительный сезон в жилых фондах.

Одесскому коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы", руководителям предприятий, на балансе которых находятся системы центрального отопления и горячего водоснабжения, поручено начать выполнение планового ремонта теплотрасс и систем центрального отопления.

В Херсоне и Днепре заканчивают отопительный сезон не только в жилых фондах, а и в учреждениях социальной сферы: больницах, школах, детсадах. Такое решение обусловлено повышением среднесуточной температуры воздуха в городе.

Напомним, "Киевтеплоэнерго" с 1 мая намерено поднять тарифы на отопление на 18-19%. Это связано с повышением цен на газ. Новая цена будет варьироваться от 1147 до 1169 грн/Гкал.

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Источник: "Украинские новости"
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