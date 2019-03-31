Терминал F "Борисполя" возобновил работу после пятилетнего перерыва

В первый день работы терминал оформит 27 рейсов и почти 5 тыс. пассажиров.

В воскресенье, 31 марта, международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию восстановленного терминала F. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

С сегодняшнего дня терминал F будет работать в тестовом режиме. Уже был оформлен один авиарейс на прилет и 5 авиарейсов на вылет. Также произошло оформление 200 граждан, прибывших в страну, и 720 граждан, которые из нее выбыли.

По данным ГПСУ, для оформления в новом терминале привлечены 44 пограничника. Накануне открытия правоохранители провели комплекс мероприятий по обеспечению надлежащего и быстрого оформления.

"До конца дня ожидается оформления 27 рейсов и почти 5 тысяч пассажиров", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что запуск терминала F в аэропорту "Борисполь" запланирован на весну 2019 года. Терминал будет обслуживать бюджетные авиакомпании и чартерные перелеты, в частности, рейсы лоукостера Ryanair.

Терминал F в "Борисполе" был введен в эксплуатацию в 2010 году. Его пропускная способность - 900 пассажиров в час на вылет и прилет. Стоимость здания составила около 400 млн грн. Решение о строительстве терминала было принято в 2008 году после того, как стало ясно, что терминалы A и B не справляются с растущим пассажиропотоком.

В 2012 году накануне футбольного чемпионата Европы в "Борисполе" был открыт более крупный терминал D, в который постепенно перевели все регулярные авиарейсы. В конце 2013 года аэропорт вывел чартерные рейсы авиакомпаний МАУ и "Авиалинии Харькова" из терминала F и закрыл его.