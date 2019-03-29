Суд постановил взыскать с облгаза Фирташа более 500 миллионов в пользу "Нафтогаза"

28 марта Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение взыскать с "Днепрогаза", входящего в группу РГК Дмитрия Фирташа, в пользу Укртрансгаза почти 548 миллионов гривен долга за услуги балансировки.

Об этом заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

По его словам, по состоянию на 1 марта облгазы задолжали "Укртрансгазу" за балансировку около 35 млрд грн.

"Нафтогаз не собирается закрывать на это глаза. Мы отстаиваем свои интересы всеми законными способами", — подчеркнул Коболев. Также он уверен, что впереди еще не одно такое решение.

Напомним, с 11 марта 2019 года Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) начала внеплановые проверки облгазов. Это случилось из-за того, что осенью 2018 года многие из осуществили доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которое учитывало разницу в приведении к стандартным условиям. Проверки будут длиться до середины апреля.