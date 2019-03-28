Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову
Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов
Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кличко оценил строительство метро на Виноградарь более чем в 11 млрд гривен

Планируется строительство 4 станций.

Кличко оценил строительство метро на Виноградарь более чем в 11 млрд гривен
Фото: Facebook/Кличко Мер

Мэр Киева Виталий Кличко оценивает метро на Виноградарь дороже чем 11 млрд гривен. Эта сумма покроет строительство станций "Мостицкая", "Проспект Правды", "Виноградарь" и "Маршала Гречко" Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец".

Об этом он сообщил в интервью газете "Сегодня". "Нужно понимать, что продление линии метрополитена – это огромные деньги. Две станции на Виноградарь будут стоить около 6 миллиардов гривен. А если оценивать работы по всем четырем станциям, то, по последним подсчетам, – это более 11 миллиардов гривен", – подчеркнул Кличко.

Кличко прогнозирует, что в декабре 2021 года мэрия планирует сдать в эксплуатацию две новых станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды". 

Также он заявил, что после ремонта станции "Святошин", следующая на очереди по капремонту "Политехнический институт". Кроме этого, мэрия планирует осуществить капитальный ремонт всех станций столичного метрополитена. 

Напоминаем, что строительство метро на Виноградарь началось в 2018 году.

 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также