Будет ли показатель ВВП расти без денег трудовых мигрантов?

Как заявила министр финансов Оксана Маркарова, если Украина продолжит развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу такой, как она есть сейчас, через 50 лет. "Это, конечно, для нас слишком длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее", - сказала она.
Рост ВВП в 2018 году можно считать скорее восстановлением после экономического спада. Экономический спад в 2014 и 2015 годах в Украине был настолько большим, что с темпом роста ВВП на 3% в год потребуется в лучшем случае несколько лет, чтобы достичь уровень 2013 года. Для сравнения: номинальный в долларах ВВП Украины в 2018 году достиг $130 млрд, тогда как в 2013 году он составлял $183 млрд.
Однако в 2019-2020 годах темпы роста ВВП замедлятся. Так, по прогнозу Национального банка Украины (НБУ) в этом году экономика страны увеличится на 2,5%, а в 2020-м – на 2,9%. Основными сдерживающими факторами будут жесткая монетарная политика, которая необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели 5% +/- 1 п.п., и сдержанная фискальная политика (обусловлена значительными выплатами по внешнему долгу).
"Внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, останется основным двигателем роста ВВП", – говорится в сообщении НБУ.
Позитивная динамика ВВП в Украине в настоящее время, в том числе, обусловлена денежными переводами трудовых мигрантов.
"Денежные переводы – все более весомый источник валютных поступлений в Украину. По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП", – написал на своей странице в Фейсбук главы совета НБУ Богдан Данилишин.
Согласно данным платежного баланса, в минувшем году чистые поступления в Украину по статье "оплата труда" составили $11,33 млрд, что на 24,3% превышает показатель 2017 года.
Вероятность того, что через несколько лет переводы от заробитчан в страну существенно уменьшатся, очень высока. Сможет ли в таком случае экономика показать рост? Вопрос риторический. Тренд роста ВВП при низкой динамике промышленного производства не может быть устойчивым. Промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.
Не может экономика динамично расти и при нынешнем высоком уровне теневой экономики. По данным Минэкономразвития, уровень теневой экономики в Украине за 9 месяцев 2018 снизился на 1 процентный пункт - до 32% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Победить теневую экономику можно снизив налоговую нагрузку, уменьшив количество регуляций для бизнеса и усилив защиту инвестиций. Тогда ВВП покажет реальный рост.