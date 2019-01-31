В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
ГБР заявила о задержании командира воинской части в Северодонецке, военные отрицают (обновление)
ГБР заявила о задержании командира воинской части в Северодонецке, военные отрицают (обновление)
В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве (обновлено)
В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве (обновлено)
В Николаеве у здания районного суда должник застрелил супружескую пару (обновлено)
В Николаеве у здания районного суда должник застрелил супружескую пару (обновлено)
«Или Порошенко, или Путин»
«Или Порошенко, или Путин»
Кабмин вернет газовую норму 3,3 кубометра на человека
Кабмин вернет газовую норму 3,3 кубометра на человека
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
ГлавнаяЭкономикаГосударство

НБУ спрогнозировал инфляцию 6,3% и рост ВВП на 2,5% в 2019 году

Регулятор намерен сохранить жесткую монетарную политику.

НБУ спрогнозировал инфляцию 6,3% и рост ВВП на 2,5% в 2019 году
Фото: Julia Berezovska/ Press office NBU

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2019 году инфляция замедлится до 6,3%, а рост ВВП - до 2,5%.

Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

В 2018 году потребительская инфляция в Украине составила 9,8% (по сравнению с 13,7% в 2017 году), что стало самым низким уровнем за последние пять лет. НБУ считает, что это результат, прежде всего, жесткой монетарной политики. Последовательное повышение процентных ставок с октября 2017 года усиливали стимулы для сбережений. Сейчас главная процентная ставка находится на уровне 18%.

Нацбанк намерен продолжать жесткую монетарную политику. Это, считают в регуляторе, поможет замедлить инфляцию до 6,3% к концу 2019 года и 5,0% к концу 2020 года. Уже в начале 2020 года инфляция войдет в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п.

Замедлению инфляции будет содействовать взвешенная фискальная политика, связанная с необходимостью погашать долги в 2019-2020 годах; замедление роста зарплат; относительно низкая волатильность обменного курса гривны; медленный рост цен на сырые продовольственные товары.

В то же время жесткая монетарная политика и осторожная фискальная политика приведут к некоторому замедлению росту экономики. В 2019 году ВВП увеличится только на 2,5% по сравнению с 3,3% в 2018 году.

В 2020 году экономика может увеличиться на 2,9%, в 2021 году - 3,7%. Этому будет способствовать постепенное смягчение монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление инвестиционной активности после уменьшения неопределенности относительно политической ситуации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также