НБУ спрогнозировал инфляцию 6,3% и рост ВВП на 2,5% в 2019 году

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2019 году инфляция замедлится до 6,3%, а рост ВВП - до 2,5%.

Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

В 2018 году потребительская инфляция в Украине составила 9,8% (по сравнению с 13,7% в 2017 году), что стало самым низким уровнем за последние пять лет. НБУ считает, что это результат, прежде всего, жесткой монетарной политики. Последовательное повышение процентных ставок с октября 2017 года усиливали стимулы для сбережений. Сейчас главная процентная ставка находится на уровне 18%.

Нацбанк намерен продолжать жесткую монетарную политику. Это, считают в регуляторе, поможет замедлить инфляцию до 6,3% к концу 2019 года и 5,0% к концу 2020 года. Уже в начале 2020 года инфляция войдет в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п.

Замедлению инфляции будет содействовать взвешенная фискальная политика, связанная с необходимостью погашать долги в 2019-2020 годах; замедление роста зарплат; относительно низкая волатильность обменного курса гривны; медленный рост цен на сырые продовольственные товары.

В то же время жесткая монетарная политика и осторожная фискальная политика приведут к некоторому замедлению росту экономики. В 2019 году ВВП увеличится только на 2,5% по сравнению с 3,3% в 2018 году.

В 2020 году экономика может увеличиться на 2,9%, в 2021 году - 3,7%. Этому будет способствовать постепенное смягчение монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление инвестиционной активности после уменьшения неопределенности относительно политической ситуации.