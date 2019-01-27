Шевченко завел "Сан-Сиро" перед матчем "Милан" – "Наполи"
Шевченко завел "Сан-Сиро" перед матчем "Милан" – "Наполи"
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
ГлавнаяЭкономикаФинансы

НБУ зафиксировал более 400 млрд гривен наличных в украинцев

Больше всего в наличном обращении банкнот номиналом 200 гривен.

По состоянию на 1 января 2019 года в обращении находились наличные на общую сумму 400,1 млрд гривен, что на 10,7% больше, чем на начало 2018 года. Об этом сообщил НБУ на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

"В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находились наличные на общую сумму 400,1 млрд гривень: монет - 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук), банкнот - 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук)", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 года).

Увеличение спроса на наличные обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета, рассказали в НБУ.

Вместе с тем развитие безналичных расчетов несколько сдерживал спрос на наличные. Благодаря этому уровень наличности в экономике (отношение наличных средств в обращении вне банков (М0) к ВВП) снизился с 11,1% ВВП в 2017 году до 10,3% ВВП в 2018 году (по оперативным оценкам НБУ).

Среднее количество банкнот на одного украинца составило 69 штук, а разменных монет - 293 штуки (по состоянию на 1 января 2018 года - 70 банкнот и 293 разменные монеты соответственно).

Больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).

Напомним, ранее ЕС заявил, что прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также