Ryanair анонсировал четыре новые направлений из Киева в Германию

Рейсы запустят из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг.

Ирландская авиакомпания Ryanair в октябре намерена запустить четыре новые рейса из Украины в Германию.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, планируется, что новые рейсы запустят из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг. Все рейсы будут выполняться дважды в неделю.

В компании также анонсировали распродажу билетов из Киева и Львова на все рейсы со скидкой до 20% для поездок в период с апреля по июнь.

Ранее Ryanair анонсировал запуск в апреле пяти новых направлений из Украины - в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.