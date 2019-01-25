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​Ощадбанк выиграл суд против экс-владельцев "Креатива" на $135 млн

Госбанк с 2015 года судится за долги агрохолдинга.

​Ощадбанк выиграл суд против экс-владельцев "Креатива" на $135 млн
Фото: sq.com.ua

Ленинский районный суд Кропивницкого 21 января удовлетворил иск государственного Ощадбанка к поручителям по обязательствам агрохолдинга "Креатив".

Речь идет о взыскании с ответчиков задолженности по кредитной линии от 9 октября 2009 года в размере $116 млн и 569 млн грн, сообщила пресс-служба банка.

Ощадбанк пятый год судится за долги "Креатива". В пользу банка уже принято четыре судебных решения о взыскании с Максима Березкина (сын народного депутата Станислава Березкина) и Юрия Давыдова задолженности ЗАО "Креатив" и ООО "Креатив Агро" по всем кредитным договорам, заключенным с банком.

Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям – $328 млн, 12 млн евро, 824 млн грн с Березкина и $306 млн, 12 млн евро, 716 млн грн с Давыдова.

Напомним, что Максим Березкин - подозреваемый в деле НАБУ. Вместе рядом других фигурантов ему вменяют завладение $20 млн государственного Ощадбанка.

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