Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов

В 2018 году авиакомпании запустили 3765 новых регулярных рейсов по всему миру, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году, сообщает anna.aero.

Украина впервые вошла в двадцатку стран, в которых происходит авиабум. В 2018-м в стране появились 72 новых направления.

На первом месте среди авиакомпаний, которые открыли больше новых направлений, - ирландский лоукостер Ryanair, который прошлой осенью зашел на украинский рынок. Далее следуют американская компания Frontier Airlines и британский ультра-лоукостер EasyJet, а на четвертом месте - венгерская Wizz Air, которая также летает из Украины.

Как отмечается, несмотря на то, что Ryanair по-прежнему возглавляет рейтинг авиакомпаний по количеству новых маршрутов, в 2018 было запущено на 60 рейсов меньше, чем в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019.