Американские уроки для украинских реформаторов

Новости из США обычно поступают в Украину под соусом экстравагантных поступков президента Дональда Трампа. В основном они не лишены подоплеки. Но фокус на очередном громком заявлении или вызывающем поступке старины Дональда, часто смещает информационный фон и понимание происходящего в этой стране.

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Например, почти никем не замеченной (во всяком случае после тщательного мониторинга ни одной публикации в украинских деловых СМИ я не нашел) прошла новость о том, что в конце прошлого года в Штатах приняли Закон «Об улучшении использования инвестиций, ведущих к развитию», или как его чаще называют Закон о строительстве. Этим документом создано новое правительственное агентство - Международная финансовая корпорация развития США (IDFC). Этот орган образовался путем слияния Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Управления по кредитованию развития (DCA). Эксперты уже нарекли это крупнейшим изменением в политике развития США за последние 15 лет.

Чем же новое агентство примечательно? Многие могут подумать, что это своего рода аналог экспортно-кредитного агентства. Но это не так. IDFC предоставляет финансирование в виде кредитов, гарантий по кредитам и страхования для американских компаний, которые инвестируют или работают в развивающихся странах. Речь идет о странах, которые традиционно имели низкую инвестиционную активность из-за проблем нестабильности и безопасности. Украина относится к их числу.

Одна из важных особенностей этой структуры – возможность вхождения в акционерный капитал предприятий, а также выбор приоритетных направлений финансирования. Т.е по своей сути это Банк развития.

Да, он образован во многом ситуативно - как ответ на надвигающуюся угрозу Китая в экспансии внешних рынков. Ведь до этого Трамп собирался вообще прикрыть ряд государственных учреждений, которые работают за границей, в том числе и упомянутый OPIC. Но тут возникла Поднебесная.

Напомним, что Пекин потратил почти пять лет на то, чтобы развернуть план по усилению глобального влияния путем финансирования крупных проектов в Азии, Восточной Европе и Африке. Китай предлагает быстрое финансирование и мощные инфраструктурные проекты. В сентябре 2018 года китайцы во время форума по китайско-африканскому сотрудничеству пообещали выделить только на Африку 60 млрд долл! Это так называемый экспорт через инвестиции, который для западной цивилизации стал чем то, что нужно скрывать за междунароными институциями, а вот Китай делает это открыто и агрессивно.

В свою очередь, закон предоставляет американским компаниям возможность конкурировать за рубежом с китайцами.

Тем не менее, IDFC предлагает нечто иное, чем китайская модель крупного межгосударственного кредитования. Ведь это решение для частного сектора, основанное на рынке. Более того, оно заполняет явный китайский «пробел». Поднебесная не поддерживает кредитование малых и средних предприятий и редко помогает местным компаниям в развивающихся странах расти. Американцы к этому готовы. В распоряжении агентства 60 млрд долл. Не космическая сумма для «захвата» планеты, но и для старта – приличная. И самое важное, что экспортеры смогут получать кредиты без залога имущества, а это означает, что в условиях торговых войн новые молодые амбициозные первопроходцы новых рынков могут попробовать себя, не имея стартового капитала. А это означает большой динамизм процесса.

Но на этом, похоже, что Штаты не остановятся. Ведь одним таким шагом ситуацию полностью не изменишь. Экономисты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) констатируют, что в дополнение понадобится новая международная экономическая стратегия, где нужно укрепить лидерство в многосторонних банках развития.

«В итоге нам нужно будет предоставить «лучшее предложение», чем то, что Китай предлагает на рассмотрение. Учитывая это, в краткосрочной перспективе нам нужен полностью функционирующий Экспортно-импортный банк США (EXIM). EXIM испытал «упадок власти», начиная с 2015 года, и с тех пор столкнулся с острой нехваткой руководства и потенциала. EXIM защищает от неплатежей покупателя, обеспечивает финансирование и страхование экспортных кредитов, среди других функций. Американские конкуренты, включая Китай и Японию, получают выгоду от сильной поддержки своих экспортно-импортных банков, что усиливает представление о том, что Соединенные Штаты должны использовать все свои инструменты для укрепления финансирования развития США», - отмечают они.

В заглавии статьи Украина упомянута не зря. Ведь у нас сама идея банка развития доморощенными реформаторами (многие из которых, кстати, успели поучиться в Штатах) кормушкой для коррупционеров, лоббистской уловкой финансирования «правильных» отраслей, то есть та же коррупция, нерыночным «советским» инструментом и т.д. Удивительно, что бедные американцы «мучатся» с такими «кормушками» уже десятки лет. Уже упомянутая Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) действует с 1971 года и очень хорошо способствует экспорту.

Коротко по пунктам «обвинений» украинских горе реформаторов – неолибералов:

Определение приоритетов в мировой практике не является чем-то зазорным и волюнтаристским, т.к. задача по их определению – это колоссальная работа специальных созданных органов, с участием государства, бизнеса, ученных и т.д.

Еще один пункт обвинений – зачем Банк развития, если есть коммерческие банки. В том-то и вопрос, что они занимаются всем, кроме прямой функции – кредитования экономики. Во многом это связано с отсутствием у бизнеса твердых залогов. Здесь же кроется преимущество банков развития, ведь таким «залогом» для них является вхождение в капитал компании.

Такие банки, как показывает история, часто появляются в трудные для стран времена. Например, после войны, когда обескровленной экономике надо дать мощный толчок развития. Украина потеряла 60% своей экономики по сравнению с 1991 годом, поэтому аналогии с послевоенной экономикой вполне уместны.