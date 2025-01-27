27 січня – День вшанування пам’яті жертв Голокосту

Щороку 27 січня Світ вшановує пам’ять жертв одного з найбільших злочинів в історії людства – Голокосту . Саме цього дня, 27 січня 1945-го року воїни 1-го Українського фронту звільнили в’язнів одного з найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау.

«Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, завжди слугуватиме всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження» – з резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних націй, 2005 рік.

Фото: телеграм-канал Володимира Зеленського Ушанування пам'яті жертв Голокосту

Загалом під час Другої світової 6.000.000 євреїв стали жертвами нацистської політики, яка передбачала знищення цілих народів, яких нацисти вважали «загрозою» чи «неповноцінними націями». Кожен четвертий вбитий під час Голокосту єврей був народжений на території України.

Злочини гітлерівського нацизму були належним чином засуджені під час Нюрнберзького процесу. 12 найвищих посадовців Рейху, згідно з вироком, були страчені. Ще троє – отримали довічне ув’язнення, інші – дістали тривалі терміни ув’язнення. Світ отримав потужне щеплення від національної та расової дискримінації, ненависті, нетерпимості.

Проте через 80 років після Нюрнбергу на світ несподівано «народився» новий нацизм. Підступний, вишуканий, затятий. Нацизм-мутант, який десятиліттями маскував себе під овечою шкірою антифашизму та антинацизму. Через 80 років після Голокосту світ здригнувся від нового огидного монстра. Його ім’я – рашизм.

Як свідчать науковці Українського інституту національної пам’яті, лише за перший рік повномасштабного вторгнення в Україну московські рашисти атакували кілька ключових місць пам’яті про жертв Голокосту в Україні. Ось – лише кілька фактів.

1 березня 2022 року рашисти завдали ракетної атаки по Бабиному Яру – символу Голокосту у Східній Європі. Ракетної атаки по братській могилі, в якій були розстріляні та поховані близько 100.000 цивільних мешканців Києва під час нацистської окупації української столиці. Через 80 років після катувань, розстрілів, спалення тіл у Бабиному Яру, - у березні 2022-го світ знову побачив обгорілі тіла загиблих у Бабиному Яру. Тепер цивільних киян тут вбивають не нацистські кулі, а рашистські ракети.

Аналогічна доля спіткала і Дробицький Яр біля Харкова – відоме місце масових розстрілів євреїв та представників інших національностей під час нацистської окупації міста 80 років тому. За оцінками Українського інституту національної пам’яті, у Дробицькому Яру тоді було розстріляно та поховано до 20.000 цивільних жертв нацизму. 2002-го року у Дробицькому Яру відкрили пантеон-меморіал. Рівно через 20 років, - в центральний монумент пантеону – Менору – влучили російські артилерійські снаряди. Навіть мертві та поховані, але незламні жертви Голокосту, «муляли око» новим російським нацистам своєю пам’яттю, своїм меморіалом.

Втім новий російський нацизм знищує не лише могили, місця пам’яті та меморіали жертв Голокосту. Рашисти знищують і тих українських євреїв, яким дивом вдалося вижити у смертельних жорнах нацистських вбивств 80 років тому.

Мешканка українського Маріуполя Ванда Об’єдкова 80 років тому змогла вижити в окупованому нацистами азовському місті, переховуючись разом з мамою-єврейкою від невідворотної смерті у його підвалах. 4 квітня 2022 року, під час окупації Маріуполя російськими нацистами, підвал, в якому переховувалася від нових окупантів Ванда Об’єдкова, був знищений російською артилерією. Ванда, якій було понад 80 років – загинула від рук рашистів.

Харків’янин Борис Романченко 80 років тому був в’язнем низки нацистських концтаборів - Бухенвальду, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен. Все життя він збирав та досліджував факти злочинів нацистів, аби жодна людиноненависницька ідеологія ніколи більше не змогла підняти голову в сучасному світі. Борису Романченку було 96 років. Він був віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора. Земне життя нацистського в’язня несподівано обірвалося у його харківському помешканні. 18 березня 2022 року в його квартиру влучили своєю «аналоговнєтною» зброєю нові російські нацисти.

80 років тому Голокост призвів до знищення третини єврейського народу та величезної кількості представників інших націй. Такий геноцид спонукала та виправдовувала злочинна ідеологія гітлерівських нацистів, яка оголосила цілі народи «неповноцінними» чи «шкідливими». Нинішня повномасштабна агресія РФ проти України наочно демонструє, що пам’ять про злочини нацистів 20-го століття жодним чином не запобігає їхньому повторенню у столітті 21-му.

Розстріли цивільних громадян у Бучі, масове знищення та поховання цивільних в Ізюмському лісі, цілеспрямований ракетний удар по лікарні «ОХМАТДИТ» у Києві, бомбардування Маріупольського драматичного театру, в якому ховалися від обстрілів діти та їхні мами, щоденні обстріли цивільних об’єктів у Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Кривому розі, Краматорську… Наводити приклади нинішніх злочинів рашистів в Україні можна безкінечно.

Окрема тема сучасного «наслідування» досвіду гітлерівців – це розстріли російськими нацистами українських військовополонених. У жовтні 2024 року в Офісі генерального прокурора повідомили, що українські правоохоронці задокументували факт страти рашистами 93-х українських військовополонених. 80% таких страт були зафіксовані саме 2024-го року. Вже у січні 2025-го Україна та Світ здригнулись від нового відео розстрілу 6-х українських полонених на Донеччині. На відео окупанти самі фіксують свій злочин – розстріл у спину беззбройних полонених. При цьому рашисти наказують полоненим «лежати та закрити рот». Обличчя та імена російських вбивць вже ідентифіковані українськими OSINT-фахівцями.

Поза всяким сумнівом, на російських нацистських виродків чекатиме новий Нюрнберг. Режим Путіна веде в Україні загарбницьку геноцидну війну, намагаючись знищити не лише суверенітет України, але й стерти саму ідентичність українського народу. Війна проти України мотивується і виправдовується ідеологією рашизму, а Кремль активно використовує свою геноцидну риторику щодо українців. Рашисти цілеспрямовано грабують та знищують українські музеї, руйнують українські бібліотеки, спалюють україномовні книжки, русифікують назви міст, вулиць та річок на окупованих територіях.

Міжнародна спільнота неодмінно має зібрати новий Нюрнберг та надати належну оцінку злочинам РФ в Україні. Так само, як 80 років тому світ засудив злочини Третього Рейху. Нині Світ має об’єднати всі свої зусилля задля того, щоб глобальне світове зло було покаране, цілковито знищене та більше ніколи б не підняло своєї огидної людожерської пики.